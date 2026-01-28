Berner Gemeinderat konsterniert über Rückstufung Bypass Bern-Ost

Der Stadtberner Gemeinderat hat sich am Mittwoch konsterniert gezeigt, dass der Bundesrat das Strasseninfrastrukturprojekt Bypass Bern-Ost in den nächsten Jahrzehnten nicht realisieren will.

(Keystone-SDA) Das Projekt sei in eine Kategorie mit ungewissem Zeithorizont eingeteilt worden, was «faktisch einem Projektabbruch gleichkommt», heisst es in einer Mitteilung der Berner Stadtregierung vom Mittwoch.

Der Bypass wäre die Voraussetzung dafür gewesen, um die Lebensqualität der Bevölkerung in dieser Gegend nachhaltig zu verbessern. «Ich bin sehr enttäuscht, dass ein laufendes Projekt ohne bilaterale Absprache mit den Partnern auf unbestimmte Zeit auf die lange Bank geschoben wird», wird der Stadtberner Verkehrsdirektor Matthias Aebischer in der Mitteilung zitiert.

Von seiner To-Do-Liste gestrichen hat der Bundesrat den vom Volk abgelehnten Autobahnausbau im Raum Schönbühl-Kirchberg. Ebenso gestrichen ist das Projekt zwischen Muri und Rubigen.

In der Kategorie mit einem Realisierungshorizont 2055 führt der Bund Berner Strassenprojekte wie den Spurausbau Weyermannshaus-Wankdorf und das Projekt Wankdorf-Schönbühl.