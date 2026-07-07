Berner Gemeinderat lehnt Subventionen für Gemüseabos ab

Keystone-SDA

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Der Berner Gemeinderat will einkommensschwache Haushalte nicht mit regionalen Gemüse- und Obstabos unterstützen. Er empfiehlt ein entsprechendes Postulat der GB/JA-Fraktion zur Ablehnung.

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(Keystone-SDA) Weil das Leben immer teurer werde, sei gesunde Ernährung für viele ein Luxus, heisst es in dem Vorstoss. Gleichzeitig leide die lokale Landwirtschaft. Die Stadt solle prüfen, ob sie einen Teil von regionalen Gemüse- und Obst-Abos für einkommensschwache Haushalte bezahlen könnte. Ein ähnliches Modell gebe es bereits in der Waadtländer Gemeinde Prilly.

Der Berner Gemeinderat hält entgegen, dass das Geld für Lebensmittel bereits in der normalen Sozialhilfe enthalten ist. Neue, spezielle Beiträge brauche es deshalb nicht.

Ausserdem laufe in der Stadt die Umsetzung des Konzepts «Nachhaltige Ernährung». Dessen Ziel sei ebenfalls, die regionale Landwirtschaft zu stärken und marginalisierten Bevölkerungsgruppen den Zugang zu gesundem Essen zu ermöglichen.