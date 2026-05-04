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Berner Gemeinderat will Springgarten-Abklärungen weiterverfolgen

Keystone-SDA

Der Berner Gemeinderat hat einen Vorstoss aus dem Stadtrat zum Erhalt des Springgarten-Areals abgelehnt. Zum jetzigen Zeitpunkt seien zusätzliche Prüfungsaufträge nicht zielführend.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Das Postulat stammt aus einer überparteilichen Allianz, bestehend aus Mitgliedern von GFL, SVP, AL, PdA und TIF. Dieses fordert den Gemeinderat auf, zu prüfen, wie der Springgarten als Grünraum gesichert und eine Überbauung verhindert werden kann.

Der Gemeinderat lehnt das Ansinnen ab, wie aus seiner am Montag veröffentlichten Antwort hervorgeht. Das Areal liegt in einer Bauzone. Von der Lindenhofgruppe gibt es Überlegungen, dort ihre Standorte zusammenzuführen.

Er habe der Durchführung und Auswertung einer Machbarkeitsstudie für einen möglichen Spitalkomplex zugestimmt und die Präsidialdirektion beauftragt, vertiefte Abklärungen vorzunehmen, so der Gemeinderat.

«Eine fundierte Beurteilung der im Postulat formulierten Anliegen ist erst möglich, wenn die laufenden Arbeiten abgeschlossen sind.» Der Gemeinderat wird gestützt auf die Ergebnisse der vertieften Abklärungen über das weitere Vorgehen entscheiden, wie es weiter hiess. Entsprechend lehnt er das Postulat ab.

Das Areal Springgarten wird heute mehrheitlich als Aussenreitanlage und Weidefläche des Nationalen Pferdezentrums (NPZ) genutzt. Es gilt als wichtiger Freiraum im Entwicklungsschwerpunkt Wankdorf.

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