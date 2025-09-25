The Swiss voice in the world since 1935
Berner Generationenhaus verlängert Ausstellung zum Erben

Das Berner Generationenhaus verlängert die Ausstellung "Hilfe, ich erbe!" um ein halbes Jahr. Sie ist bis 26. April 2026 zu sehen, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.

(Keystone-SDA) Seit der Eröffnung im November 2024 haben über 20‘000 Besucherinnen und Besucher sowie mehr als hundert Schulklassen die Ausstellung zum Thema Erben besucht. Es ist damit die bislang bestbesuchte Ausstellung im Generationenhaus.

Die Ausstellung soll Gelegenheit bieten, die Vielfalt des Erbens zu entdecken. Sie lässt die Besuchenden in Erbgeschichten eintauchen und soll zum Umgang mit den eigenen Wurzeln inspirieren.

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Benjamin von Wyl

Vertrauen Sie, dass Ihr Land gegen Demokratiefeinde standhält?

Demokratien werden herausgefordert von innen und aussen. Wie schätzen Sie die Institutionen Ihres Landes ein?

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

