Berner Generationenhaus verlängert Ausstellung zum Erben
Das Berner Generationenhaus verlängert die Ausstellung "Hilfe, ich erbe!" um ein halbes Jahr. Sie ist bis 26. April 2026 zu sehen, wie aus einer Mitteilung vom Donnerstag hervorgeht.
(Keystone-SDA) Seit der Eröffnung im November 2024 haben über 20‘000 Besucherinnen und Besucher sowie mehr als hundert Schulklassen die Ausstellung zum Thema Erben besucht. Es ist damit die bislang bestbesuchte Ausstellung im Generationenhaus.
Die Ausstellung soll Gelegenheit bieten, die Vielfalt des Erbens zu entdecken. Sie lässt die Besuchenden in Erbgeschichten eintauchen und soll zum Umgang mit den eigenen Wurzeln inspirieren.