The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden

Berner Grossratskommission spricht sich für Kunstmuseum-Projekt aus

Keystone-SDA

Die vorberatende Grossratskommission hat sich am Freitag für die Erweiterung des Kunstmuseums Bern und einen Verpflichtungskredit von 15,7 Millionen Franken ausgesprochen. Das Kostendach des Kantons dürfe aber nicht überschritten werden.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In der Investitionsplanung 2025-2034 des Kantons sind 81 Millionen Franken für die Mitfinanzierung des Projekts vorgesehen. Dieses Kostendach dürfe «unter keinen Umständen» überschritten werden, schrieb die Bildungskommission (BiK) in einer Mitteilung.

Weiter beantragte die BiK dem Kantonsparlament in diesem Zusammenhang mehrere Auflagen. Sie forderte, dass allfällige Mehrkosten über zusätzliche Drittmittel gedeckt oder durch Projektanpassungen kompensiert werden müssten. Zudem will sie das Kunstmuseum dazu verpflichten, einen regelmässigen Bericht zum Finanzierungsstand und zu gesicherten Verträgen vorzulegen.

Die BiK sprach sich zudem gegen die zwei Sanierungsvarianten aus, die der Regierungsrat prüfte. Bei diesen müsste der Kanton die Kosten alleine tragen.

Für das Erneuerungsprojekt «Eiger» des Kunstmuseums sind Gesamtkosten in der Höhe von 147 Millionen Franken veranschlagt. Gegen 40 Prozent davon sollen durch Private, Stiftungen, die Wirtschaft und den Lotteriefonds finanziert werden. Die Eröffnung ist auf Ende 2033 angesetzt.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Erwarten Sie Veränderungen in Ihrem Leben aufgrund der neuen Handelsregeln, die von den USA eingeführt wurden?

Wie könnte sich die Zollpolitik der USA Ihrer Meinung nach auf Ihr Leben auswirken? Teilen Sie uns Ihre Meinung mit.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
13 Likes
14 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
30 Likes
58 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Aylin Elçi

Wie werden psychische Krankheiten in Ihrem Land behandelt?

In der Schweiz werden immer mehr Menschen mit Elektrotherapien oder Psychotherapien mit Psychedelika behandelt. Kennen Sie ähnliche Ansätze?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
12 Likes
18 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft