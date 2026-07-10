Berner Gurtenfestival rüstet sich gegen die Hitze

Keystone-SDA

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Das Gurtenfestival auf dem Berner Hausberg hat wegen der prognostizierten hohen Temperaturen ein Hitzeschutzkonzept aktiviert. Geplant sind unter anderem zusätzliche Wasserstellen, neue Wasservernebler und kostenlose Sonnencreme für die Besucherinnen und Besucher.

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(Keystone-SDA) Auf dem Festivalgelände stehen den Gästen rund 150 kostenlose Trinkwasserstellen zur Verfügung, wie das Gurtenfestival in einer Mitteilung in Aussicht stellte. Besucherinnen und Besucher dürfen neben einer gefüllten Halbliterflasche ausserdem eine zusätzliche, leere PET-Flasche mit bis zu 1,5 Litern Inhalt mitbringen.

Erstmals kommen laut der Mitteilung auch Wasservernebelungsanlagen vor der Hauptbühne und bei der Zeltbühne zum Einsatz. Die Festivalleitung prüfe zudem, die ersten Nachmittagskonzerte von der Hauptbühne auf die überdachte Zeltbühne zu verlegen. Das soll sowohl den Acts als auch dem Publikum einen angenehmeren Start ermöglichen.

Weiter wird eine neue «Cooling Map» auf der Festival-Website sämtliche Schattenplätze, Wasserstellen und Abgabestellen für Sonnencreme aufzeigen. Laufende Informationen und Tipps werden zudem über verschiedene Kanäle wie Infoscreens und Durchsagen kommuniziert.

Das Gurtenfestival geht vom 15. bis zum 18. Juli über die Bühne. Prognostiziert sind Temperaturen von rund 28 Grad, selbst auf dem Hausberg auf über 858 Metern über Meer, wo es in der Regel etwas kühler ist als in der Innenstadt. Die Gewitterwahrscheinlichkeit dürfte laut Meteoschweiz etwas höher liegen als in der laufenden Woche.