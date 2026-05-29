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Berner Hallenbad wegen Ausfall der Lüftung geschlossen

Keystone-SDA

Das Hallenbad und die Sauna Weyermannshaus in Bern mussten am Freitagnachmittag ausserplanmässig geschlossen werden. Grund war eine ausgefallene Lüftung. Die anwesenden Badegäste mussten die Anlage verlassen. Es bestand kein gesundheitliches Risiko.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Die Lüftung fiel wegen eines defekten Motors aus, wie die Stadtberner Direktion für Bildung, Soziales und Sport mitteilte. Nun werde mit Hochdruck an einer Lösung des Problems gearbeitet, damit das Bad so rasch wie möglich wieder geöffnet werden könne.

Nach aktuellen Kenntnisstand rechnet die Stadt damit, dass dies frühestens am 4. Juni der Fall sein wird. Als Ausweichmöglichkeiten stehen der Öffentlichkeit die Schwimmhalle Neufeld, das Hallenbad Wyler und die Freibäder zur Verfügung.

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