Berner Kantonsparlament führt Budgetdebatte weiter

Keystone-SDA

Der bernische Grosse Rat hat am Dienstag die Debatte über den Voranschlag 2026 und den Aufgaben- und Finanzplan bis 2029 wieder aufgenommen. Zu reden geben dürften die Kosten externer Beratungsdienstleistungen, von Stellenschaffungen und der Volksschule.

(Keystone-SDA) Bereits am Montag hatte sich der Grosse Rat im Rahmen der Wintersession mit dem Budget befasst. Er senkte den Teuerungsausgleich für Kantonsangestellte gegen den Willen der Regierung von 0,5 auf 0,2 Prozent.

Gemäss der Mehrheit der Finanzkommission spart der Kanton Bern so 14,3 Millionen Franken.

Die Schaffung von knapp 50 Vollzeitstellen bei den Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft bewilligte der Rat hingegen deutlich. Er beschloss allerdings auch, dass dieser Bereich in den Jahren 2027-2029 keine Begehren mehr auf weiteren Stellen stellen kann.