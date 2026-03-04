The Swiss voice in the world since 1935
Berner Kantonsparlament wählt neue Richterinnen und Richter

Der bernische Grosse Rat hat am Mittwoch insgesamt acht neue Richterinnen und Richter gewählt. Die Wahlen waren unbestritten. Es lagen genau so viele Bewerbungen vor, wie Stellen zu vergeben waren.

1 Minute

(Keystone-SDA) Als Richterinnen ans Regionalgericht gewählt wurden Livia Brönnimann (SP) aus Liebefeld mit 147 Stimmen und Jennifer Wellig (SVP) aus Bremgarten mit 143 Stimmen. Mit 147 Stimmen ans Verwaltungsgericht gewählt wurde Denise Baerfuss Klossner (Mitte) aus Thun.

Daneben besetzte der Rat weitere Stellen, unter anderem am Handelsgericht, am Zwangsmassnahmengericht und an Schiedsgerichten.

