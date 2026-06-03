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Berner Kantonsparlament wählt zusätzliche Richterinnen und Richter

Keystone-SDA

Das Berner Obergericht kriegt Zuwachs: Der Grosse Rat hat am Mittwoch Isabelle Miescher (FDP) und Benjamin Walser (SVP) ans höchste kantonale Gericht gewählt. Es handelt sich um neu geschaffene Stellen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
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(Keystone-SDA) Ans Verwaltungsgericht gewählt wurde Barbara Greiner (GLP). Sie folgt in der sozialversicherungsrechtlichen Abteilung auf Beat Knapp (SVP), der pensioniert wird.

Neu an deutschsprachigen Regionalgerichten tätig sind Susanne Andenmatten (SP), Maria Luisa Hafner (Grüne) und Kim Kislig (GLP). Zwei Stellen wurden zusätzlich geschaffen. Zudem musste ein Richter am Regionalgericht Berner Jura-Seeland in Biel ersetzt werden, der die Stelle wechselte.

Als französischsprachiger Richter fürs Regionalgericht gewählt wurde Yannick Montavon (SVP). Er folgt in Biel auf Maurice Paronitti (FDP), der Ende September pensioniert wird. Paronitti wurde im März in den Grossen Rat gewählt, darf sein Amt aber erst nach der Pensionierung antreten.

Die Amtsdauer aller neu gewählten Richterinnen und Richter läuft bis 31. Dezember 2028.

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