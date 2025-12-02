Berner Kantonsparlament will nicht bei der Volksschule sparen

Keystone-SDA

Das Berner Kantonsparlament hat sich am Dienstag im Rahmen der Budgetdebatte mit den Kosten der Volksschule befasst. Es hielt nach längerer Diskussion am Plan der Regierung fest. Eine Budgetkürzung hätte vorwiegend die besondere Volksschule betroffen.

(Keystone-SDA) «Die Mehrheit der Finanzkommission ist besorgt über die Kostenentwicklung im Bereich der Volksschule», sagte Patrick Freudiger (SVP), Sprecher der Kommission. Die Mehrausgaben für die Volksschule von 110 Millionen Franken im nächsten Jahr seien zu hoch. Die Kommission beantragte entsprechend eine Kürzung dieser Ausgaben um 30 Millionen Franken.

Die Zahl sei aus der Luft gegriffen und das Anliegen ein Angriff auf die Volksschule, entgegnete Maurane Riesen (SP), Sprecherin der Minderheit der Finanzkommission (Fiko). «Er ist nicht nötig, unsere Finanzen sind gesund.» Die Volksschule sei in der Krise und brauche diese Mittel. «So lassen wir die Kinder im Stich.» Zudem sei auch die Regierung gegen den Antrag, und diese sei bei weitem nicht links.

Unterstützung erhielt Riesen von Manuel C. Widmer namens der Fraktion der Grünen. «Eine starke Schule ist keine Kostenstelle, sondern das Fundament für unsere Zukunft.» Dieses Fundament werde so geschwächt. Auch wenn der Rat 30 Millionen streiche, bleibe der Bedarf. «Die Kinder verschwinden nicht».

Kürzung hätte zu Nachkrediten geführt

Samuel Krähenbühl (SVP) zeigte sich unbeeindruckt: «Die Kosten galoppieren davon.» Der Rat müsse Gegensteuer geben, sonst verspiele er finanziellen Handlungsspielraum», schloss sich Sibylle Plüss-Zürcher (FDP) an. «Es geht um weniger als um 1 Prozent der Gesamtausgaben.»

Der Regierungsrat hatte im Vorfeld in seiner Antwort auf eine Anfrage von Grossrat David Stampfli (SP) geschrieben, dass eine Budgetkürzung den «Bereich der besonderen Volksschulen» betreffen würde, wobei das System als Gesamtes betrachtet werden müsse.

Finanzdirektorin Astrid Bärtschi (Mitte) gab am Dienstagabend nun zu Bedenken, dass eine Kürzung voraussichtlich zu einem höheren Nachkredit im nächsten Jahr führen würde. Der Kanton sei von Gesetzes wegen verpflichtet, genügend geeignete Schulplätze im besonderen Volksschulangebot sicherzustellen.

Am Schluss stimmte der Rat mit 65 Ja- zu 85 Nein-Stimmen bei 0 Enthaltungen gegen den Antrag der Fiko-Mehrheit. Die Regierung muss im nächsten Jahr für die Volksschule also nicht weniger einplanen als gewünscht.

Weiter beauftragte das Parlament die Regierung, aufzuzeigen, wie das Kostenwachstum im Bereich der «Besonderen Massnahmen» in der Volksschule gebremst werden könnte. Eine Forderung nach der Begrenzung von Klassengrössen lehnte es hingegen ab.