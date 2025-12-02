Berner Kantonsparlament will weniger Stellen schaffen als Regierung

Der bernische Grosse Rat hat am Dienstag im Rahmen der Budgetdebatte die Schaffung von neuen Stellen beschränkt. Er bremste damit den Regierungsrat aus.

(Keystone-SDA) Betroffen sind Stellen in den Direktionen und der Staatskanzlei. Das Parlament folgte einem Antrag der Finanzkommission (Fiko), auf die Schaffung von rund 14 von rund 58 Vollzeitstellen zu verzichten. Fiko-Sprecher Patrick Freudiger (SVP) betonte, dass keine Stellen gestrichen würden und lediglich weniger neue geschaffen.

Die beantragten Stellen seien nötig, damit «die geforderten Leistungen erbracht werden können», sagte Finanzdirektorin Astrid Bärtschi (Mitte).

Während die Bürgerlichen das Ansinnen der Fiko geschlossen teilten, war die Ratslinke dagegen – jedoch auch chancenlos. Der Rat nahm die Kürzung von zu schaffenden Stellen entsprechend deutlich an. Gemäss Fiko spart der Kanton so knapp 2 Millionen Franken.

Den Entscheid, wo genau neue Stellen geschaffen werden sollen, gab der Rat mittels Planungserklärung in die Hand der Regierung.

Bereits am Montag hatte sich der Rat mit der Schaffung von Stellen befasst. Er bewilligte die Schaffung von knapp 50 Vollzeitstellen bei den Gerichtsbehörden und der Staatsanwaltschaft deutlich. Er beschloss allerdings auch, dass dieser Bereich in den Jahren 2027-2029 keine weiteren Begehren mehr auf weiteren Stellen stellen kann.