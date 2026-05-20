Berner Kantonspolizei schnappt in Höchstetten drei Einbrecher

Keystone-SDA

Die Berner Kantonspolizei hat in der Nacht auf Dienstag in Höchstetten drei Einbrecher geschnappt. Sie sollen versucht haben, in einen Laden einzubrechen.

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(Keystone-SDA) Gegen 4 Uhr ging bei der Polizei ein Einbruchmeldealarm eines Geschäfts an der Zürich-Bernstrasse ein. Vor Ort konnten die Einsatzkräfte jedoch niemanden antreffen, wie die Berner Kantonspolizei am Mittwoch in einer Mitteilung schrieb. Sie fand allerdings Schäden am Eingangsbereich und ein stark demoliertes Fahrzeug vor.

Mithilfe eines Diensthundes fand die Polizei später drei Männer, die der Täterbeschreibung entsprachen. Sie hielt sie unter Waffenhoheit an und brachte sie für weitere Abklärungen auf eine Wache.

Die Männer sind 17 und 22 Jahre alt. Die Polizei nahm sie vorläufig fest.