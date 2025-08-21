The Swiss voice in the world since 1935
Berner Kantonsregierung unterstützt vier Bauprojekte

Keystone-SDA

Der Berner Regierungsrat hat zwei Kredite und zwei Kantonsbeiträge für vier Bauvorhaben gesprochen. Diese fliessen in Strassenprojekte in Lyss und Aarberg sowie Wasserbauprojekte in Büren an der Aare und in Diemtigen.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) In Lyss soll die Bürenstrasse zwischen dem Hirschenplatz und der Einmündung Busswilstrasse saniert und umgestaltet werden. Der Regierungsrat hat einen Kredit von 785’000 Franken aus dem Rahmenkredit Strasse 2022-2025 bewilligt. Durch die Sanierung soll auch die Verkehrssicherheit verbessert werden, wie der Kanton am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb.

In Aarberg soll der zu Testzwecken erstellte Minikreisel auf dem Bärenplatz für eine langfristige Nutzung ausgebaut werden. Der Regierungsrat hat einen Kredit von 2,18 Millionen Franken genehmigt. Weitere 50’000 Franken hat er für den Einbau von Lärmschutzfenstern in den angrenzenden Liegenschaften gesprochen.

In Büren an der Aare soll der Hochwasserschutz verbessert und der Siechenbach revitalisiert werden. Hierfür hat der Regierungsrat einen Kantonsbeitrag von rund 1,73 Millionen Franken bewilligt.

In Diemtigen schliesslich soll der Fildrich revitalisiert werden. Der Regierungsrat hat einen Kantonsbeitrag von 687’000 Franken gesprochen. Heute ist der Fildrich stark kanalisiert.

