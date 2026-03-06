The Swiss voice in the world since 1935
Berner Kindergärten können auf Nachmittagsunterricht verzichten

Die Kindergärten im Kanton Bern dürfen ihren Unterricht neu auf den Vormittag konzentrieren und auf den Nachmittagsunterricht verzichten. Die Bildungs- und Kulturdirektion hat die Rechtsbestimmungen auf das neue Schuljahr hin angepasst.

1 Minute

(Keystone-SDA) Mit dem neuen Modell, das im Spitalacker in der Stadt Bern während mehrerer Jahre getestet wurde, absolvieren die Buben und Mädchen die 25 Wochenlektionen ausschliesslich am Vormittag, wie die Bildungs- und Kulturdirektion des Kantons Bern am Freitag mitteilte. Am Nachmittag haben sie folglich schulfrei.

Begründet wird die neue Blockzeitenstruktur mit fünf Lektionen am Vormittag damit, die Unterrichtszeiten der obligatorischen Schule besser aufeinander abzustimmen, wie es weiter hiess. Dies soll auch die Vereinbarkeit von Familie und Beruf vereinfachen.

