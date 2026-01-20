Berner Loeb-Filiale passt nach Kritik Öffnungszeiten an

Die Gewerkschaft Unia hat die Berner Loeb-Filiale kritisiert, sie versuche durch die Hintertüre längere Ladenöffnungszeiten durchzudrücken. Die um eine Stunde verlängerte Öffnungszeit am Samstag werde als Veranstaltung getarnt. Loeb will nun die Zeiten der Veranstaltung anpassen.

(Keystone-SDA) Im Jahr 2023 wurde in der Stadt Bern ein Versuch mit längeren Ladenöffnungszeiten gestartet. Damit galten an Samstagen und vor Feiertagen Öffnungszeiten bis 18 Uhr anstatt wie vorher bis 17 Uhr.

Doch die Ergebnisse des Versuchs fielen unbefriedigend aus. Der Kanton verzichtete daraufhin auf eine Ausdehnung der Ladenöffnungszeiten. Ab Anfang 2026 sollten demnach wieder die alten Zeiten gelten.

Unter dem Titel «Event’O’Clock» öffne das Warenhaus am Samstag jedoch weiterhin bis 18 Uhr, hielt die Unia am Montag in einer Mitteilung fest.

«Event’O’Clock» könne nicht als Veranstaltung gelten. Eine solche wäre zeitlich, inhaltlich und örtlich abgrenzbar. Stattdessen sei die Filiale vollständig geöffnet und das gesamte Sortiment werden regulär verkauft. Auch finde das Format wiederkehrend statt.

Die Gewerkschaft sieht darin einen Verstoss gegen das Handels- und Gewerbegesetz. Die Beschäftigten hätten beim Versuch die längeren Öffnungszeiten klar abgelehnt. Auch auf Seiten der Arbeitgebenden sei die Bilanz sehr durchzogen ausgefallen.

Schliesslich sei nicht nur das Verkaufspersonal von den längeren Öffnungszeiten betroffen, sondern auch das Sicherheits- und Reinigungspersonal, hält die Gewerkschaft weiter fest. Loeb müsse daher seine widerrechtliche Praxis ändern, so die Forderung.

Loeb krebst bei Öffnungszeiten zurück

Die Loeb Holding ging am Dienstag in einer Mitteilung nicht konkret auf die Vorwürfe der Unia ein. Stattdessen verwies das Unternehmen auf seinen im September 2025 eröffneten «Classroom», in dem Workshops stattfinden. Darauf aufbauend habe das Warenhaus die Serie «Event’O’Clock» mit wechselnden Highlights lanciert.

Das Warenhaus will auch in Zukunft an seinem Konzept festhalten. Anpassen will Loeb hingegen den Zeitrahmen. «Event’O’Clock» soll künftig samstags zwischen 15 und 17 Uhr stattfinden.