Berner Museum lädt zur Reise zu den Anfängen der Blasmusik

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Das Klingende Museum in Bern lädt zu einer Zeitreise zu den Anfängen der bis heute schweizweit populären Blasmusik. Anhand von Originalinstrumenten und Noten rekonstruierten die Ausstellungsmacher Klang und Musikpraxis. Neue Dokumente lassen auch das damalige Vereinsleben neu entdecken.

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(Keystone-SDA) «Anno 1811 ist die jezige Musick=Gesellschaft zusammen getreten», notierte sich ein Musiker der Rorschacher Blasmusik vor über 200 Jahren. Von dieser Blasmusik sind im Klingenden Museum in Bern 20 Originalinstrumente und 49 Notenbücher erhalten, wie das Haus in einer Mitteilung schreibt.

Die Sonderausstellung «Anno 1811» zeigt mittels Video einer Wiederaufführung, wie die Anfänge der Schweizer Blasmusik klangen. Die Ausstellung öffnet am 17. April ihre Türen für rund ein Jahr.

Hintergrund ist ein Forschungsprojekt der Hochschule der Künste Bern. Dieses zeigt auf, dass die ältesten der im Museum erhaltenen Notenbücher und Instrumente sogar auf die Zeit vor 1800 zurückgehen.

Angeregt durch die Musikkorps der französischen Besatzungstruppen in der Zeit der Helvetischen Republik wurden auch in der Schweiz Musikkorps gegründet, wie dem Historischen Lexikon der Schweiz zu entnehmen ist. Die Erfindung der Ventile für Blechblasinstrumente sorgte für einen weiteren Entwicklungsschub.

Im 19. Jahrhundert fehlte ein eigenständiges Blasmusikrepertoire noch, so dass die Vereine vornehmlich Bearbeitungen von Orchesterwerken, Opern- und Operettenthemen spielten. Erst nach 1900 entstanden Originalkompositionen für Amateurblasmusiken. Die Literatur wurde mit den Jahren immer vielfältiger. Heute spielen die Musikgesellschaften fast alle Musikstile.

Im Schweizer Blasmusikverband sind über 2000 Vereine mit tausenden Mitgliedern organisiert. Seit Jahren ist aber auch in der Blasmusik der Mitgliederrückgang und die Überalterung der Vereine ein Thema.

Das 2017 eröffnete Klingende Museum an der Berner Kramgasse verfügt über eine Sammlung von gegen 3000 historischen Instrumenten. Besuchende können im Museum Instrumente hören und zum Teil auch selber ausprobieren.