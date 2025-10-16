Berner Musikpreis an Camerata Bern, Werner Hasler, Nemo und Soukey

Keystone-SDA

Der Musikpreis des Kantons Bern geht dieses Jahr an die Camerata Bern, Werner Hasler, Nemo und Soukey. Das teilte die Kulturdirektion am Donnerstag mit. Das Preisgeld beträgt je 15'000 Franken. Den mit 3000 Franken dotierten Nachwuchspreis erhält der Rapper Jule X.

(Keystone-SDA) Die Camerata Bern wird für ihr über 60-jähriges Wirken als prägendes Kammermusikensemble ausgezeichnet. Mit seiner unverwechselbaren Präsenz und den Bildungsprojekten strahle es weit über Bern hinaus, heisst es im Communiqué.

Werner Hasler überzeugt aus Sicht der Jury als innovativer Trompeter und Elektromusiker, der mit Live-Sampling und ortsbezogenen Klanginstallationen neue akustische Räume schafft.

Nemo wird für ein vielseitiges Schaffen zwischen Pop, Hip-Hop und Klassik geehrt – und für das konsequente Eintreten für Diversität und Offenheit in der Musikszene. Soukey erhält den Preis für ihre künstlerisch reflektierte Musik an der Schnittstelle von Rap, Pop und Experiment.

Der Nachwuchspreis geht an den Mundart-Rapper Jule X. Mit energiegeladenen Performances und seiner Mischung aus Trap, Reggaeton und Techno bringe er frischen Wind in die Schweizer Szene, hiess es. Die öffentliche Preisverleihung findet am 17. November in Biel statt.