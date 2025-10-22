Berner Obergericht bestätigt Schuldspruch wegen Mordes an Ehefrau

Keystone-SDA

Das bernische Obergericht hat am Mittwoch einen Mann wegen Mordes an seiner Ehefrau zu einer Freiheitsstrafe von 20 Jahren verurteilt. Es bestätigte damit das Urteil der Vorinstanz vollumfänglich.

1 Minute

(Keystone-SDA) Diese hatte den nicht geständigen Mann im August 2024 in einem Indizienprozess verurteilt. Der Angeklagte legte gegen den Schuldspruch Berufung ein. Vor dem Obergericht machte der Angeklagte dann aber von seinem Recht auf Aussageverweigerung Gebrauch.

Dem Mann wird vorgeworfen, seine Ehefrau Mitte Dezember 2022 in der ehelichen Wohnung im bernischen Kehrsatz umgebracht zu haben. Der angehende Rettungssanitäter soll der Frau das Beruhigungsmittel Dormicum verabreicht und sie dann im Schlaf erdrosselt haben.

Er habe dies getan, um freie Bahn für eine neue Beziehung zu bekommen. Auch habe der gläubige Mann bei seiner Freikirche nicht das Gesicht wegen einer Scheidung verlieren wollen.