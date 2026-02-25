The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter
Schweizer:innen im Ausland
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweiz verbunden
Podcast
Siehe alle Podcasts

Berner Opferhilfestelle eröffnet im Sommer Mädchenhaus in Biel

Keystone-SDA

Die kantonal anerkannte Opferhilfestelle "Solidarité femmes Biel und Region" eröffnet im Juni in Biel ein Mädchenhaus. Das hat der Verein am Mittwoch an einer Pressekonferenz in Biel bekannt gegeben.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Das zweisprachige Mädchenhaus Biel-Bienne wird sechs bis acht schutzbedürftigen Mädchen und jungen Frauen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren eine sichere Unterkunft und Betreuung bieten.

Der Verein «MädchenHousepourFilles» hat sich in den letzten 15 Jahren für ein zweisprachiges Mädchenhaus in Biel eingesetzt. Nun gaben die beiden Vereine die Eröffnung des Mädchenhauses Biel-Bienne ab Juni dieses Jahres bekannt.

«Solidarité femmes Biel und Region» wird das Mädchenhaus während drei Jahren als Pilotprojekt im Auftrag des Kantons betreiben.

Das Haus ist das erste zweisprachige Angebot und die zweite solche Schutzeinrichtung in der Schweiz. Bislang gab es im Mädchenhaus Zürich sieben Plätze für Mädchen und junge Frauen, die akut von Gewalt betroffen sind.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft