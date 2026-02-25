Berner Opferhilfestelle eröffnet im Sommer Mädchenhaus in Biel

Keystone-SDA

Die kantonal anerkannte Opferhilfestelle "Solidarité femmes Biel und Region" eröffnet im Juni in Biel ein Mädchenhaus. Das hat der Verein am Mittwoch an einer Pressekonferenz in Biel bekannt gegeben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Das zweisprachige Mädchenhaus Biel-Bienne wird sechs bis acht schutzbedürftigen Mädchen und jungen Frauen im Alter zwischen 14 und 20 Jahren eine sichere Unterkunft und Betreuung bieten.

Der Verein «MädchenHousepourFilles» hat sich in den letzten 15 Jahren für ein zweisprachiges Mädchenhaus in Biel eingesetzt. Nun gaben die beiden Vereine die Eröffnung des Mädchenhauses Biel-Bienne ab Juni dieses Jahres bekannt.

«Solidarité femmes Biel und Region» wird das Mädchenhaus während drei Jahren als Pilotprojekt im Auftrag des Kantons betreiben.

Das Haus ist das erste zweisprachige Angebot und die zweite solche Schutzeinrichtung in der Schweiz. Bislang gab es im Mädchenhaus Zürich sieben Plätze für Mädchen und junge Frauen, die akut von Gewalt betroffen sind.