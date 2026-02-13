Berner Parteien gewichten Wahlkampf unterschiedlich

Keystone-SDA

Die Berner Bürgerlichen haben ein grösseres Budget für die anstehenden Regierungswahlen als das rot-grüne Komitee, das dafür mehr ins Parlament investiert. Das geht aus der erstmals offengelegten Kampagnenfinanzierung hervor.

(Keystone-SDA) Demnach kostet die Regierungskampagne von Mitte, FDP und SVP 416’000 Franken, SP und Grüne haben rund 271’000 Franken deklariert. Der Grünliberale Tobias Vögeli lässt sich seinen Wahlkampf 55’500 Franken kosten.

Während Rot-Grün und GLP dabei nur Spenden der Kantonalparteien geltend machen, erhielten die Bürgerlichen auch Zuwendungen von Verbänden. 280’000 Franken kamen so zusammen. Bei den Grossratskampagnen wiederum unterstützt der Gewerkschaftsbund die Kandidierenden von SP und Grünen mit 61’000 Franken.

Bei den Parlamentswahlen gibt es sowohl zwischen Parteien als auch regional grosse Unterschiede. Über das grösste Budget verfügt die SP mit insgesamt fast 680’000 Franken, gefolgt von der FDP mit 474’000 Franken – davon allein 37’000 für die Ortspartei Muri-Gümligen.