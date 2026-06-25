Berner Polizei ermittelt vier Sexualstraftäter

Keystone-SDA

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Die Kantonspolizei Bern hat nach monatelangen Ermittlungen vier mutmassliche Sexualstraftäter gefasst. Sie sollen im Juni 2025 in der Stadt Bern eine Frau sexuell angegangen haben. Drei der vier Männer sitzen in Haft, wie die Polizei am Donnerstag mitteilte.

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(Keystone-SDA) In Zusammenarbeit mit der Kantonspolizei Freiburg hielt die Berner Polizei die vier Männer im Alter zwischen 16 und 21 Jahren im August 2025 im Kanton Freiburg und im Dezember 2025 sowie im Januar 2026 im Kanton Bern an. Drei der Männer sind volljährig, sie sitzen seither in Untersuchungshaft.

Ihnen wird unter anderem Missbrauch einer urteilsunfähigen oder zum Widerstand unfähigen Person vorgeworfen, wie die Polizei in einer Mitteilung schrieb. Sie seien teilweise geständig, die ihnen vorgeworfenen Taten begangen zu haben.

Den Anhaltungen gingen mehrmonatige Ermittlungen voraus. Zum Einsatz kamen unter anderem «kriminalistische Ermittlungshunde», «die insbesondere auf das Auffinden von Spermaspuren trainiert» seien.

Die Tat ereignete sich am 29. Juni 2025. Die Männer liessen von der Frau ab und flüchteten, als sich Drittpersonen näherten. Diese betreuten anschliessend die Frau, bis die Polizei eintraf. Eine Ambulanz brachte sie in ein Spital.