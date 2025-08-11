Berner Polizei erwischt 57 zu schnelle Verkehrssünder
Die Kantonspolizei Bern hat in der Nacht auf den vergangenen Samstag bei Kontrollen auf dem Gemeindegebiet Bern 57 Verkehrssünder erwischt. Sie alle waren zu schnell unterwegs.
(Keystone-SDA) 20 Lenkende zeigte die Polizei an, wie sie am Montag in einer Mitteilung schrieb. Die Kontrollen fanden am Abend und in der Nacht mit einem Laser-Geschwindigkeitsmesssystem an vier Standorten statt.
Ein Lenker war gemäss Polizei nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 93 km/h anstelle der erlaubten 50 km/h unterwegs. Er musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Eine weitere Person war unter Alkoholeinfluss unterwegs.
Weiteren 37 Personen stellte die Polizei eine Ordnungsbusse aus.