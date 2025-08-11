The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Berner Polizei erwischt 57 zu schnelle Verkehrssünder

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat in der Nacht auf den vergangenen Samstag bei Kontrollen auf dem Gemeindegebiet Bern 57 Verkehrssünder erwischt. Sie alle waren zu schnell unterwegs.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) 20 Lenkende zeigte die Polizei an, wie sie am Montag in einer Mitteilung schrieb. Die Kontrollen fanden am Abend und in der Nacht mit einem Laser-Geschwindigkeitsmesssystem an vier Standorten statt.

Ein Lenker war gemäss Polizei nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 93 km/h anstelle der erlaubten 50 km/h unterwegs. Er musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Eine weitere Person war unter Alkoholeinfluss unterwegs.

Weiteren 37 Personen stellte die Polizei eine Ordnungsbusse aus.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
1 Likes
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
6 Likes
9 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Camille Kündig

Leben Sie als Auslandschweizer:in in Neuseeland, Israel, Singapur oder Brunei? Stellen Sie Ihrem Botschafter eine Frage!

Was wollten Sie schon immer einmal von Ihrem Botschafter wissen? Welche Themen beschäftigen Sie in Ihrem Alltag als Auslandschweizer:in? 

Nehmen Sie an der Diskussion teil
3 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft