Berner Polizei erwischt 57 zu schnelle Verkehrssünder

Keystone-SDA

Die Kantonspolizei Bern hat in der Nacht auf den vergangenen Samstag bei Kontrollen auf dem Gemeindegebiet Bern 57 Verkehrssünder erwischt. Sie alle waren zu schnell unterwegs.

(Keystone-SDA) 20 Lenkende zeigte die Polizei an, wie sie am Montag in einer Mitteilung schrieb. Die Kontrollen fanden am Abend und in der Nacht mit einem Laser-Geschwindigkeitsmesssystem an vier Standorten statt.

Ein Lenker war gemäss Polizei nach Abzug der gesetzlichen Toleranz mit 93 km/h anstelle der erlaubten 50 km/h unterwegs. Er musste seinen Führerausweis auf der Stelle abgeben. Eine weitere Person war unter Alkoholeinfluss unterwegs.

Weiteren 37 Personen stellte die Polizei eine Ordnungsbusse aus.