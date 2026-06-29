Berner Polizei führt Transfrau aus Marzilibad ab

Keystone-SDA

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Eine Transfrau steht im Zentrum einer Kontroverse im Berner Marzilibad. Sie wurde am Sonntag nach einer Auseinandersetzung im Frauenbereich des Bades von der Polizei abgeführt.

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(Keystone-SDA) «Der Polizeieinsatz war unverhältnismässig», kritisierte das Umfeld der betroffenen Person am Montag in einer Mitteilung. Sechs Polizeiangestellte hätten die Transfrau unter grobem Körpereinsatz zu Boden gebracht und mit Handschellen abgeführt.

Nachdem die Person zwei Stunden auf einer Polizeiwache festgehalten worden sei, habe sie die Nacht in einem Spital verbracht, heisst es aus dem Umfeld der Betroffenen auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA. Dort seien die Spuren des Polizeieinsatzes dokumentiert worden, darunter «mehrere grosse Hämatome».

Zwei Besucherinnen des «Paradiesli» hätten sich durch die blosse Anwesenheit der Transfrau belästigt gefühlt, heisst es in der Mitteilung. Die Frauen hätten dies dem privaten Sicherheitsdienst gemeldet, der daraufhin die Polizei eingeschaltet habe.

Das Umfeld der Betroffenen kritisiert weiter, dass drei männliche Polizisten den Frauenbereich des Bades betreten hätten. Erst später seien weibliche Polizistinnen als Unterstützung angefordert worden.

In der Mitteilung wurden eine unabhängige und transparente Aufarbeitung des gesamten Vorfalls und eine Klärung der rechtlichen Grundlage gefordert.

Polizei: «Intervention wurde behindert»

Nach Darstellung der Polizei habe sich die betroffene Person trotz Aufforderung durch das Badepersonal geweigert, den Frauenbereich des Bades zu verlassen. Mehrere Gäste hätten sich über deren Aufenthalt beschwert.

Bei der anschliessenden Personenkontrolle hätten sich mehrere Anwesende mit der betroffenen Person solidarisiert, schreibt die Polizei in einer Mitteilung. Sie hätten die polizeiliche Intervention behindert, während sich die Person den Massnahmen aktiv widersetzt habe.

Im Verlauf des Einsatzes habe eine bislang unbekannte Person eine Polizistin tätlich angegriffen. Die Beamtin habe dabei leichte Verletzungen erlitten.

Die Polizei brachte die betroffene Person für weitere Abklärungen auf eine Wache. Nach ihrer Entlassung formierte sich auf dem Waisenhausplatz eine unbewilligte Solidaritätskundgebung.

Die Demonstrierenden zogen anschliessend durch die Berner Innenstadt. Die Kundgebung verlief laut Polizei friedlich, es kam zu keinen Sachbeschädigungen. Die Kantonspolizei Bern hat Ermittlungen zum Vorfall aufgenommen.