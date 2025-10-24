Berner Polizei schiesst in Mühleberg auf flüchtendes Auto

Keystone-SDA

Nach einem Einbruch in eine Garage mit Luxusfahrzeugen in Mühleberg BE hat ein Polizist Schüsse auf das Fahrzeug der mutmasslichen Täterschaft abgegeben. Er konnte die Flucht aber nicht verhindern. Verletzt wurde nach aktuellem Kenntnisstand niemand.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei war in der Nacht auf Freitag kurz nach Mitternacht alarmiert worden, wie sie in einer Mitteilung schrieb. Als die Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, fuhr die mutmassliche Täterschaft in einem Fahrzeug direkt auf einen Polizisten zu. Dieser musste zur Seite springen und gab Schüsse auf das Auto ab.

Der Lenker verlor kurz darauf die Kontrolle über das Fahrzeug. Danach flüchtete die Täterschaft zu Fuss in unbekannte Richtung. Die Ermittlungen seien im Gang, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft mit.