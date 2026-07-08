Berner Polizei zeigt fünf Personen am Gurnigel an

Keystone-SDA

Teilen

Die Kantonspolizei Bern hat am Samstag bei einer Kontrolle am Gurnigel in der Gemeinde Riggisberg fünf Personen wegen schwerer Verkehrsdelikte angezeigt. Betroffen sind drei Motorradlenkende und zwei Autofahrende, wie sie in einer Mitteilung schrieb.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Polizei mass am Samstagnachmittag zwei Motorräder und zwei Autos mit Geschwindigkeiten zwischen 101 und 132 Kilometern pro Stunde, wie aus der Mitteilung vom Mittwoch hervorging. Erlaubt waren 80 km/h. Ein Motorradfahrer beging zudem eine grobe Verkehrsverletzung.

Für zwei Personen hatte die Kontrolle sofortige Konsequenzen. Die Polizei nahm einem Autofahrer und einem Motorradfahrer ihre Führerausweise noch vor Ort zuhanden der Administrativbehörden ab.

Sie stelle an den Berner Pässen regelmässig Verstösse fest, schrieb die Polizei weiter. Seit Anfang des Jahres haben diese insbesondere bei Motorradlenkenden schon zu mehreren schweren Unfällen geführt.