The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Berner Psychiatrien setzen gemeinsame Personalchefin ein

Keystone-SDA

Die Fusion der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) und dem Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) rückt einen Schritt näher. Die Institutionen setzen mit Karin Hunziker eine gemeinsame Personalchefin ein.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Hunziker übernimmt per 1. September die Leitung Human Resources der PZM und wird Mitglied der Geschäftsleitung, wie die beiden Institutionen am Donnerstag mitteilten. Gleichzeitig bleibe sie Direktorin Human Resources bei der UPD und leite somit künftig beide Personalabteilungen.

Mit der Bündelung der HR-Leitung erfolge «ein weiterer Meilenstein im Hinblick auf eine abgestimmte Organisation», hiess es in der gemeinsamen Mitteilung. Seit vergangenem Dezember haben die Psychiatrien mit Mathias Wernli bereits eine übergreifende Finanzleitung.

Die UPD und das PZM streben bis spätestens 2027 eine Fusion an. Die politische Entscheidung darüber wird voraussichtlich im kommenden Frühling getroffen, wie die Institutionen in Aussicht stellen.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Jessica Davis Plüss

Länger leben: Was denken Sie über den Longevity-Trend?

Der Longevity-Markt boomt, auch dank Fortschritten in der Wissenschaft. Was halten Sie von der Idee, die menschliche Lebensspanne deutlich zu verlängern?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
32 Likes
21 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Melanie Eichenberger

Wie feiern Sie den Schweizer Nationalfeiertag im Land, wo Sie aktuell leben?

Haben Sie eine bestimmte Tradition für den Geburtstag der Schweiz? Schreiben Sie uns, wo Sie leben und wie Sie den Nationalfeiertag zelebrieren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
4 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Dominique Soguel

Was bringen Atomabkommen angesichts der jüngsten Ereignisse auf der Welt?

Russland, Ukraine, Nordkorea, Israel, Iran. Was bringen Atomabkommen, wenn sie missachtet werden?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
2 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft