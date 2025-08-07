Berner Psychiatrien setzen gemeinsame Personalchefin ein

Keystone-SDA

Die Fusion der Universitären Psychiatrischen Dienste Bern (UPD) und dem Psychiatriezentrum Münsingen (PZM) rückt einen Schritt näher. Die Institutionen setzen mit Karin Hunziker eine gemeinsame Personalchefin ein.

(Keystone-SDA) Hunziker übernimmt per 1. September die Leitung Human Resources der PZM und wird Mitglied der Geschäftsleitung, wie die beiden Institutionen am Donnerstag mitteilten. Gleichzeitig bleibe sie Direktorin Human Resources bei der UPD und leite somit künftig beide Personalabteilungen.

Mit der Bündelung der HR-Leitung erfolge «ein weiterer Meilenstein im Hinblick auf eine abgestimmte Organisation», hiess es in der gemeinsamen Mitteilung. Seit vergangenem Dezember haben die Psychiatrien mit Mathias Wernli bereits eine übergreifende Finanzleitung.

Die UPD und das PZM streben bis spätestens 2027 eine Fusion an. Die politische Entscheidung darüber wird voraussichtlich im kommenden Frühling getroffen, wie die Institutionen in Aussicht stellen.