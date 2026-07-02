Berner Rathausgasse erhält definitiv wieder einen Brunnen

Keystone-SDA

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Die Rathausgasse in der Stadt Bern erhält wieder einen Brunnen. Die Bauarbeiten sollen im vierten Quartal dieses Jahres starten.

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(Keystone-SDA) Das Kostendach für die Projektierung und den Bau beträgt 690’000 Franken. Davon finanziert die Marie-Lou-Ringgenberg-Stiftung 400’000 Franken. Den Restbetrag deckt der städtische Lösch-Fonds, der Monumentalbrunnen der Stadt unterstützt, wie der Gemeinderat am Donnerstag in einer Mitteilung schrieb. Somit belastet das Projekt keine Steuergelder.

Für die Wiederherstellung ist die Verwendung von Elementen des ursprünglich zweiteiligen Simsonbrunnens geplant, wie es weiter hiess. Weil weniger alte Brunnenelemente als erwartet genutzt werden können und Strassenanpassungen aufwändiger ausfallen als geplant, steigen die Kosten gegenüber früheren Schätzungen an.

Die Arbeiten dauern rund drei Monate. Die Stadt will den Brunnen so platzieren, dass die angrenzenden Gastronomiebetriebe ihre bewilligten Aussenbewirtungsflächen im bisherigen Umfang behalten können. Teilweise passt sie aber die Standorte an.

In Bern verfügen sämtliche Gassen der Unteren Altstadt über eine oder mehrere Brunnenanlagen. Einzig in der Rathausgasse musste der in der Gassenmitte stehende Brunnen im frühen 20. Jahrhundert dem Autoverkehr weichen.