Berner Regierung beantragt Kredit für neues Strassenverkehrsamt

Keystone-SDA

Der Kanton Bern will in Münchenbuchsee für 132,9 Millionen Franken ein neues Verwaltungsgebäude für das Strassenverkehrs- und Schifffahrtsamt bauen. Der Grosse Rat entscheidet voraussichtlich im Herbst über den entsprechenden Verpflichtungskredit.

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(Keystone-SDA) Die drei bisherigen Standorte in Bern und Ostermundigen sollen in Münchenbuchsee örtlich und organisatorisch zusammengeführt werden. Das ermögliche «die Nutzung von Synergien, optimierte Betriebsabläufe und einen reduzierten Flächenbedarf», teilte die Bau- und Verkehrsdirektion am Donnerstag mit.

Zudem würden die heutigen Gebäude am Stadtberner Schermenweg einen hohen Sanierungsbedarf sowie statische Mängel aufweisen und zu wenig Platz bieten. Eine Totalsanierung unter laufendem Betrieb sei nicht möglich.

Neben dem Neubau in der Buechlimatt steht auch eine Umwandlung des Amts in eine öffentlich-rechtliche Anstalt im Raum. Das Kantonsparlament gab dem Regierungsrat 2024 grünes Licht, die Auslagerung weiterzuverfolgen und offene Fragen zu klären.