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Berner Regierung gegen Defizitgarantie für Nachtzüge

Keystone-SDA

Der Berner Regierungsrat lehnt eine Defizitgarantie für neue Nachtzugverbindungen ab. Das macht er in seiner Antwort auf eine Motion im Grossen Rat deutlich.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Tanja Bauer (SP/Köniz) und Mitunterzeichnende von Mitte, EVP, GLP und Grünen fordern, dass sich der Kanton aktiv für neue Nachtzüge nach Europa einsetzt. Unter anderem solle er Defizitgarantien für neue Linien etwa nach Rom, Barcelona oder Malmö prüfen und dabei auch Kontakt mit anderen Kantonen aufnehmen.

Der Regierungsrat ist zwar bereit, das Gespräch mit den SBB zu suchen, wie er in seiner Antwort schreibt. Dabei sollen Möglichkeiten ausgelotet werden, um Nachtzuglinien von Bern, Thun oder Interlaken aus anzubieten. Schliesslich handle es sich um eine klimafreundliche Reiseform.

Gleichzeitig verweist der Regierungsrat auf immense wirtschaftliche und betriebliche Hürden. Aufgrund geringer Kapazitäten und hoher Wartungskosten seien solche Strecken meistens defizitär. Kantonsgelder müssten prioritär in den Regional- und Ortsverkehr fliessen. Zudem sei der internationale Fernverkehr laut Bundesgesetz eigenwirtschaftlich durch die Bahnen zu betreiben.

Die Forderung nach einem Engagement des Kantons Bern bei der Förderung von Nachtzügen ist nicht neu. Schon 2020 überwies das Parlament einen entsprechenden Vorstoss von Tanja Bauer. Eine finanzielle Unterstützung durch den Kanton lehnte der Grosse Rat damals aber ab.

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