Berner Regierung spricht 250’000 Franken für Erdbebenopfer

Keystone-SDA

Teilen

Der Berner Regierungsrat hat einen Beitrag von 250'000 Franken aus dem Lotteriefonds für die humanitäre Nothilfe in Venezuela bewilligt. Die finanziellen Mittel gehen an das Schweizerische Rote Kreuz, die Rettungsorganisation Redog und an Save the Children Zürich.

1 Minute

(Keystone-SDA) Die Organisationen setzen sich vor Ort für die Suche nach Verschütteten ein. Zudem finanzieren sie die medizinische Grundversorgung und den Zugang zu sauberem Wasser, wie der Kanton Bern am Donnerstag mitteilte.

Zwei verheerende Erdbeben hatten am 24. Juni die Küstenregionen sowie die dicht besiedelten Gebiete von Caracas und La Guaira erschüttert. Über 2200 Menschen kamen ums Leben, mehr als 1,2 Millionen Menschen sind direkt von der Katastrophe betroffen. Viele Personen verloren ihr Zuhause und leben nun in Notunterkünften.

Schweizweit fand am Donnerstag ein Solidaritätstag der Glückskette für die Erdbeben-Opfer in Venezuela statt.