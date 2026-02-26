Berner Regierung will Hausarzt-Ausbildungsprogramm fortführen

Keystone-SDA

Die Berner Kantonsregierung will ärztliche Weiterbildungen in Hausarztpraxen weiterhin fördern. Für die Weiterführung und Erweiterung des Praxisassistenz-Programms beantragt sie dem Grossen Rat einen Kredit von 11,3 Millionen Franken, wie sie am Donnerstag mitteilte.

1 Minute

(Keystone-SDA) Der Betrag ist für die Jahre 2027 bis 2031. Das Programm «Ärztliche Weiterbildung in Hausarztpraxen (Praxisassistenz)» sei zum zentralen Instrument zur Förderung des hausärztlichen Nachwuchses im Kanton Bern geworden, schrieb die Regierung in einer Mitteilung. Es existiert seit dem Jahr 2008.

Die Nachfrage übersteigt das Angebot seit Jahren deutlich. Nun will die Regierung zu deren Deckung und zur langfristigen Stärkung der hausärztlichen Versorgung im Kanton Bern zehn zusätzliche Praxisassistenzstellen schaffen, wie sie weiter schrieb. Der Grosse Rat wird das Geschäft voraussichtlich in der Sommersession 2026 beraten.