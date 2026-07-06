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Berner Regierungsrat will personalisierte Tickets prüfen

Keystone-SDA

Der Berner Regierungsrat will personalisierte Tickets für Sportfans prüfen. Weiter befürwortet er Schnellverfahren gegen straffällig gewordene Fans, wie aus seinen am Montag veröffentlichten Antworten auf drei Vorstösse zum Thema Fanausschreitungen hervorgeht.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Personalisierte Tickets seien ein wirksames Mittel, um Gewalt zu verhindern und Straftaten besser aufzuklären, so die Meinung des Regierungsrats. Dazu beitragen sollen weiter eine Videoüberwachung mit automatischer Gesichtserkennung und softwareunterstützte Bildvergleiche.

Für den Einsatz von Software mit künstlicher Intelligenz fehlen im Kanton Bern zurzeit allerdings die gesetzlichen Grundlagen. Diese Aspekte sollen im Rahmen einer anstehenden Revision des Polizeigesetzes geprüft werden.

Bis zu einer gesetzlichen Regelung sieht der Regierungsrat auch die Sportklubs in der Pflicht. Die Vereine sollen derartige technologische Hilfsmittel als kommerzielle Veranstalter auf privatrechtlicher Basis in den Stadien prüfen.

Sofern Beweise eine rasche Beurteilung erlauben, sollen künftig Schnellverfahren gegen Straftäter durchgeführt werden können. Der Regierungsrat prüft eine Ausweitung solcher Verfahren zusammen mit den Justizbehörden.

Hingegen lehnt er die von linker Seite geforderte Aufhebung von Sektorensperren ab. Diese sogenannten Kollektivstrafen seien als präventives Mittel zur Gefahrenabwehr weiterhin notwendig, da gewalttätige Gruppen oft anonym agierten, schreibt der Regierungsrat weiter.

Der Regierungsrat beantwortete insgesamt drei Vorstösse zum Thema Fangewalt. Diese waren eine Reaktion auf die Ausschreitungen von Berner Fussballfans in England im vergangenen November. Zwei der Vorstösse stammten aus dem bürgerlichen Lager, einer von der SP.

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