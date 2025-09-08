The Swiss voice in the world since 1935
Berner Sozialhilfe soll einfacher Daten beschaffen können

Der bernische Grosse Rat hat am Montag die Debatten zur Revision des Sozialhilfegesetzes wieder aufgenommen. Er beschloss unter anderem gewisse Lockerungen zur Beschaffung von Daten in der Sozialhilfe.

(Keystone-SDA) Umstritten war etwa die Frage, wer gegenüber den Sozialbehörden verpflichtet ist, Personendaten bekannt zu geben. Eine Ratsminderheit versuchte zu verhindern, dass dies unter anderem auch durch Arbeitgebende, Privatversicherungen, Banken oder Vermietende geschehen kann.

Man versuche, mit weitgehenden Lockerungen des Datenschutzbedürfnisses eine Sondergesetzgebung in der Sozialhilfe zu schaffen. Das Gesetz schaffe ein Klima des Misstrauens gegenüber Armutsbetroffenen, kritisierte die Ratslinke. Eine saubere Datenabklärung sei im Interesse der Betroffenen, hielten die Befürworter entgegen. Am Ende wurden die Lockerungen im Datenschutz mehrheitlich angenommen. Die Streichungsanträge einer Minderheit wurden abgelehnt.

