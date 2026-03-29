Berner SP ist optimistisch, dass es Reto Müller zur Wahl reicht

Die SP-Kantonalpräsidentin Manuela Kocher Hirt hat sich nach Veröffentlichung der ersten Hochrechnungen optimistisch gezeigt. "Die grössten Städte sind noch nicht ausgezählt, dort ist unser Potenzial hoch", sagte sie am Sonntagnachmittag gegenüber der Nachrichtenagentur Keystone-SDA.

1 Minute

(Keystone-SDA) SP-Kandidat Reto Müller lag bei den Hochrechnungen des Forschungsinstituts gfs.bern zunächst auf Platz 7, dicht gefolgt von Daniel Bichsel (SVP). Die beiden dürften sich bis zum Schluss ein enges Rennen liefern.

Die Hochrechnung bestätige ihre Erwartungen, sagte Kocher Hirt weiter. Auch dass das Zwischenresultat ein Erstarken von SVP und EDU prognostiziere, mache ihr keine Sorgen. Sie hoffe nun, dass der neuntplatzierte Hervé Gullotti noch etwas zulegen könne und Evi Allemann am Ende oben ausschwingen werde.