Berner Staatsanwaltschaft klagt internationale Drogenhändler an

Keystone-SDA

Die Berner Staatsanwaltschaft hat im Zusammenhang mit einem nationalen und internationalen Drogenhandel zwei Personen angeklagt. Einer der Männer wird beschuldigt, "in erheblichem Umfang" mit Kokain gehandelt zu haben.

1 Minute

(Keystone-SDA) Dieser und zwei weitere Männer wurden vergangenen Herbst in einer koordinierten Aktion mit den Solothurner Ermittlungsbehörden in Trimbach SO angehalten. Im Zuge von Hausdurchsuchungen stellten Einsatzkräfte mehrere Kilogramm Betäubungsmittel, diverse Uhren sowie Bargeld im Wert von mehreren tausend Franken sicher.

Insbesondere gegen einen der Beschuldigten erhärtete sich der Verdacht, dass er für den Erwerb, Besitz, die Beförderung und die Veräusserung «von grösseren Mengen an Kokain» verantwortlich gewesen sein soll. Das schrieb die Berner Staatsanwaltschaft für besondere Aufgaben am Donnerstag in einer Mitteilung. Sie hat gegen den Mann und einen mutmasslichen Komplizen nun Anklage erhoben.

Die Solothurner Staatsanwaltschaft übernimmt die Verfahren gegen die anderen beiden angehaltenen Personen, wie es weiter hiess. Auch diese müssen sich vor der Justiz verantworten.