The Swiss voice in the world since 1935
Demokratie
Top Stories
Alle Beiträge anzeigen
Schweizer Demokratie
Newsletter
Siehe alle Newsletter

Berner Stadtparlament reduziert Budget-Plus mit Spenden und Kultur

Keystone-SDA

Der Berner Stadtrat will kommendes Jahr verschiedene Kulturinstitutionen zusätzlich unterstützen sowie Geld spenden für Menschen in Gaza und die Seenotrettung. Er hat den budgetierten Überschuss von 2,6 Millionen Franken am Donnerstag um rund 280'000 Franken gesenkt.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
2 Minuten

(Keystone-SDA) Die linke Ratsmehrheit genehmigte Spenden von je 70’000 Franken für das Hilfswerk der Vereinten Nationen für Palästina-Flüchtlinge (UNRWA) sowie die Seenotrettung Sea Eye. Sie folgte damit den Anträgen von AL/PdA/TIF sowie GB/JA und der Juso, obwohl zahlreiche Fraktionen auf die fehlende Verantwortung der Stadt hinwiesen.

Die GFL beschloss Stimmfreigabe, obwohl das Anliegen «angesichts des Grauens moralisch unablehnbar» sei, erklärte Fraktionssprecherin Francesca Chukwunyere. Die Spende sei unbestritten Bundesaufgabe, sagte Dominik Fitze für die SP/Juso. «Aber damit schicken wir eine klare Ansage an Bundesrat Cassis.»

Weitere 80’000 Franken genehmigte der Stadtrat zuhanden des Vereins Vorplatz der Reitschule. Der Betrag soll bis und mit Planjahr 2029 eingestellt werden. Der Kulturveranstalter Bee-flat soll zudem einmalig zusätzliche 100’000 Franken erhalten. Diese Anträge stammen von der Kommission für Soziales, Bildung und Kultur.

Kürzungsanträge meist chancenlos

Nik Eugster (FDP) mahnte den Rat in seinem Votum, das positive Budget nicht ins Minus kippen zu lassen. Seine Fraktion lehnte die Aufstockungen ab, ebenso wie SVP, Mitte und GLP/EVP. 40’000 Franken kompensierte das Parlament schliesslich auf Antrag der Liberalen mit einer Budgetkürzung der städtischen Ombudsstelle, die damit ihr 30-Jahr-Jubiläum feiern wollte.

Zahlreiche weitere bürgerliche Kürzungsanträge fanden allerdings keine Mehrheit. Die FDP forderte etwa, auf geplante Personalaufstockungen in der Kommunikation oder der Digitalisierung zu verzichten. Die SVP wollte die Fachstelle Gleichstellung in Geschlechterfragen einstellen und das Personalbudget von Kultur Stadt Bern an Kulturinstitutionen verschieben.

Beliebte Artikel

Meistdiskutiert

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Céline Stegmüller

Haben Sie Schweizer Vorfahren? Planen Sie, die Orte zu besuchen, an denen sie in der Schweiz lebten?

Wir würden uns freuen, mehr über Ihre Ahnenforschung zu erfahren.

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
67 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Katy Romy

Gibt es eine E-ID im Land, wo Sie wohnen? Welche Vorteile sehen Sie darin – oder welche Befürchtungen löst es bei Ihnen aus?

Teilen Sie Ihre Erfahrungen: Hat Ihr Wohnsitzland bereits eine E-ID eingeführt? Erleichtert sie Ihnen den Alltag?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
17 Likes
16 Kommentare
Diskussion anzeigen

Mehr

Debatte
Gastgeber/Gastgeberin Giannis Mavris

Wie sehen Sie die Zukunft Ihres Kontinents?

Manche Weltregionen leben mit einem Zukunftsversprechen – es gehe stetig aufwärts. Wie sieht das aber in Realität aus?

Nehmen Sie an der Diskussion teil
34 Likes
26 Kommentare
Diskussion anzeigen
Weitere Debatten

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft

SWI swissinfo.ch - Zweigniederlassung der Schweizerischen Radio- und Fernsehgesellschaft