Berner Stadtrat ebnet Weg für Überbauung in Bethlehem

Keystone-SDA

Teilen

Das Stadtberner Stimmvolk kann voraussichtlich im November über die Überbauung an der Riedbachstrasse in Bethlehem entscheiden. Der Stadtrat hat die Überbauungsordnung am Donnerstag einstimmig gutgeheissen.

1 Minute

(Keystone-SDA) Auf dem Areal des heutigen eingeschossigen Zentrums Bethlehem soll ein modernes Quartier mit über 200 Wohnungen und rund 500 Arbeitsplätzen entstehen. Die Stadt strebt eine dichte Überbauung an mit Wohnungen, einem Einkaufszentrum, Gewerbeflächen und Räumlichkeiten für die Arbeitsintegration.

Zudem sieht das Projekt einen öffentlich zugänglichen Quartierplatz vor. Auf Antrag der vorberatenden Kommission erhöhte der Stadtrat den Mindestanteil naturnaher Lebensräume von 15 auf 20 Prozent.

Die Abstimmungsvorlage beinhaltet auch einen Landtausch zwischen der Stadt Bern und der Migros Genossenschaft. Beide können dadurch ihre Projekte auf eigenem Boden realisieren.

Die Migros baut zwei Gebäude mit insgesamt 130 Wohnungen sowie ein unterirdisches Einkaufszentrum. Die Stadt gibt ihren Boden im Baurecht weiter, so dass die Band-Genossenschaft einen neuen Hauptsitz bauen und die Baugenossenschaft Brünnen-Eichholz 70 bis 80 gemeinnützige Wohnungen realisieren kann.