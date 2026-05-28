Berner Stadtrat möchte Klassenlager für alle Schulkinder

Keystone-SDA

Künftig sollen wieder alle Schulkinder der Stadt Bern einmal ein Klassenlager besuchen können. Der Stadtrat hat den Gemeinderat am Donnerstag beauftragt, die notwendigen Abklärungen zu treffen.

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(Keystone-SDA) Eingereicht worden war das Postulat von den Fraktionen GFL, SP, Mitte, SVP, FDP und AL. Sie forderten, dass ab kommendem Jahr alle Stadtberner Schulkinder von der 3. bis zur 9. Klasse während ihrer Schulzeit einmal ein Klassenlager besuchen können.

Es könnten sich nicht alle Schulstandorte Klassenlager leisten. Diese seien jedoch wichtig, um etwa Verantwortung, Gemeinschaft und Zusammenhalt zu stärken, waren sich die zahlreichen Unterzeichnenden einig.

Sie möchten vom Gemeinderat deshalb wissen, mit welchen gemeinnützigen Organisationen die Stadt zusammenarbeiten könnte, was flächendeckende Klassenlager kosten würden oder welche weiteren Massnahmen notwendig seien.

Das Anliegen war im Rat unbestritten, entsprechend gab es keine Debatte. Der Gemeinderat muss nun bis zur Budgetdebatte im Herbst abklären, ob und unter welchen Bedingungen die Voraussetzungen für Klassenlager für alle geschaffen werden könnten. Im Rahmen dieser Debatte wird der Stadtrat entscheiden, ob er die nötigen finanziellen Mittel sprechen will.

Im vergangenen November hatte der Gemeinderat bekannt gegeben, die 1998 abgeschaffte Finanzierung von Skilagern nicht wieder einführen zu wollen. Als Grund nannte er die zu hohen Kosten.