Berner Stadtrat rettet beim Budget eine schwarze Null ins Ziel

Keystone-SDA

Erstmals seit 2019 wird dem Stadtberner Stimmvolk wieder ein Budget mit einem Überschuss vorgelegt. Allerdings handelt es sich bloss um eine schwarze Null.

(Keystone-SDA) Der Überschuss beläuft sich nach der Debatte im Stadtrat gerade noch auf 66’382 Franken, weil das Parlament einige geplante Kürzungen zurücknahm und zusätzliche Ausgaben beschloss. Der Gemeinderat hatte einen Gewinn von 2,6 Millionen Franken budgetiert.

Der Betrag schmolz vor allem wegen der Korrekturen, die der Stadtrat zugunsten der Direktion für Bildung, Soziales und Sport vornahm. Unter anderem sprach er 750’000 Franken für einen besseren Betreuungsschlüssel in den Tagesschulen und 330’000 Franken für die Weiterführung der kostenlosen Lernbegleitung.

Mit zusätzlichen 165’000 Franken für die Förderung der Zweisprachigkeit setzte der Rat ein Zeichen gegen die umstrittene Schliessung der Classes Bilingues. Weiter stimmte das Parlament zum Beispiel für einen einmaligen Beitrag von 100’000 Franken für den klammen Konzertveranstalter Beeflat.

SP gibt den Ton an

Dominiert wurde die Detailberatung von der mächtigen SP/Juso-Fraktion. Sie bestimmte, wo zusätzliche Gelder gesprochen wurden und wo nicht. Damit zog sie sich mitunter auch den Unmut der anderen Linksparteien zu und musste sich Inkonsequenz vorwerfen lassen. Sie schaffte es aber, die schwarze Null ins Ziel zu bringen.

Mitte-Stadtrat Nicolas Lutz befand, genau genommen sei es eine «rot-grün-regenbogenfarbige Null». Diese habe die Ratslinke gerade noch retten können, wobei man auch dank taktischen Manövern durchaus noch kleine Zuwendungen an die eigene Klientel habe verteilen können.

Kein Verzicht auf Werbemillionen

Mit dem Aufgaben- und Finanzplan 2026 bis 2029 setzte der Stadtrat auch die Leitplanken für die nachfolgenden Jahre. Dabei beschloss er unter anderem, die Einnahmen von gut fünf Millionen Franken für kommerzielle Werbung im Aussenraum doch weiterhin einzuplanen.

Eigentlich hatte die linke Stadtratsmehrheit Anfang 2024 einen Vorstoss für ein Werbeverbot überwiesen. Doch jetzt kam die Mehrheit der SP/Juso-Fraktion zum Schluss, dass die Stadt bei der jetzigen Finanzlage nicht auf die Werbemillionen verzichten sollte.

«Wir brauchen diese Mittel, sonst werden wir diese ab 2027 beim Sozialen, beim Klima, bei der Bildung, bei den Velowegen und der Infrastruktur streichen müssen», sagte SP-Stadtrat Dominik Fitze. Das sei ein rein finanzpolitischer Entscheid, kein inhaltlicher: «Wir sind mehrheitlich nicht gegen ein Werbeverbot.»

«Etwas feige»

Kritik kam auch von einem Mitglied der eigenen Fraktion: Sofia Fisch (Juso) sagte, das Werbeverbot im Rahmen der Budgetdebatte zu kippen sei etwas feige. Die SP verhindere so eine inhaltliche Diskussion, die man im Rahmen der Revision des Reklamereglements führen müsste.

Der Stadtrat verabschiedete das Budget mit 56 zu 16 Stimmen bei 2 Enthaltungen. Das letzte Wort hat das Volk am 30. November.