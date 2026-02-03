Berner Stadtratskommission begrüsst Tierpark-Vorlage

Keystone-SDA

Die Kommission für Planung, Verkehr und Stadtgrün (PVS) des Berner Stadtrats hat sich einstimmig für die Vorlage zum neuen Ökonomiegebäude des Tierparks ausgesprochen. Die Änderung des Zonenplans und die Teilrevision der Bauordnung schaffe die zwingend erforderlichen rechtlichen Voraussetzungen, teilte sie am Dienstag mit.

(Keystone-SDA) Die PVS beantragt dem Stadtrat mit 11 Ja-Stimmen bei 0 Gegenstimmen und 0 Enthaltungen, dem Geschäft zuzustimmen. Die Vorlage schaffe die Grundlagen, um die Platzverhältnisse vor Ort zu verbessern und sei der erste Schritt für den Ersatz des bestehenden Ökonomiegebäudes, schrieb die Kommission in einer Mitteilung.

Stimmt auch der Stadtrat der Vorlage zu, wird die Stimmbevölkerung abschliessend über die Zonenplanänderung und die Teilrevision der Bauordnung befinden.