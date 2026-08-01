Berner Stadtratspräsidentin fordert eine solidarische «Caring City»

Keystone-SDA

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Die Berner Stadtratspräsidentin Jelena Filipovic hat die 1.-August-Feier auf dem Bundesplatz mit einer Rede eröffnet. Sie plädierte für das Konzept einer "Caring City", in der niemand zurückgelassen wird - "weder an der Grenze noch im Quartier".

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(Keystone-SDA) Fürsorge sei keine private Angelegenheit, sondern eine gemeinsame Aufgabe und eine Grundinfrastruktur, sagte die Stadtratspräsidentin vom Grünen Bündnis. Sie verwies dabei auf ihre eigene Biografie: Filipovic wurde in einer südserbischen Kleinstadt geboren und kam einen Tag vor ihrer Einschulung ohne Deutschkenntnisse in die Schweiz. Ihr Werdegang zeige, was möglich werde, «wenn eine Gesellschaft Türen offen hält, statt sie zu bewachen».

Filipovic erinnerte zudem an die humanitäre Tradition der Schweiz. Angesichts aktueller Flüchtlingskrisen und der Klimaerhitzung müsse diese Tradition immer wieder neu eingefordert werden. Es gelte, Verantwortung füreinander zu übernehmen. Klimagerechtigkeit bedeute auch, jene Menschen zu unterstützen, die am meisten unter der Hitze litten.

Auf die höchste Bernerin folgte die Rapperin Soukey, die den Auftakt eines dichten Musikprogramms bildete. Grosse Feste waren auch etwa in Thun und Biel angesagt. Und abseits der Städte dürften sich Teile der Landesregierung unter das Festvolk mischen: Bundesrat Beat Jans war zum 1.-August-Brunch in Biembach im Emmental geladen und in Albert Röstis Agenda stand ein Heimspiel in Uetendorf.