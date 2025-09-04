The Swiss voice in the world since 1935
Berner Stadtregierung empfängt Meisterinnen von YB und SCB

Keystone-SDA

Die Berner Stadtregierung hat am Donnerstag die Frauenteams der Young Boys und des SC Bern empfangen und ihnen zum Schweizermeisterinnentitel gratuliert. Stadtpräsidentin Marieke Kruit und Sportdirektorin Ursina Anderegg hoben die Bedeutung dieser Erfolge für den Frauensport hervor.

Dieser Inhalt wurde am veröffentlicht
1 Minute

(Keystone-SDA) Für die Eishockeyanerinnen des SCB war es in diesem Frühjahr der erste Titelgewinn in ihrer noch jungen Vereinsgeschichte. Für die Fussballerinnen von YB war es der erste Titel seit über einem Jahrzehnt, wie aus einer Mitteilung des Gemeinderats vom Donnerstag hervorgeht.

Mit dem Empfang im Erlacherhof würdigte die Stadtregierung diese Erfolge. Die Frauen seien nicht nur Titelgewinnerinnen, sondern auch Wegbereiterinnen für die nachfolgenden Generationen, betonte Kruit. Erfolgsgeschichten wie diejenigen von SCB und YB könnten junge Mädchen darin bestärken, ihre sportlichen Ambitionen selbstbewusst zu verfolgen.

Den Schwung dieser Meisterinnentitel gelte es zu nutzen, doppelte Anderegg nach. «Die Kinder haben neue, weibliche Idole gewonnen, denen sie nacheifern können und die sie dazu animieren, Sport zu treiben und sich zu bewegen. Das ist unglaublich wertvoll.»

