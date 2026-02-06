Berner Stadtregierung will mehr preisgünstige Wohnungen im Mädergut

Keystone-SDA

Im Mädergut in Bümpliz sollen deutlich mehr preisgünstige Wohnungen entstehen. Das ist das Ziel des Berner Gemeinderats, der eine Planungsvorlage zur öffentlichen Mitwirkung verabschiedet hat.

1 Minute

(Keystone-SDA) Damit sollen die planerischen Voraussetzungen für insgesamt 350 Wohnungen geschaffen werden, wie die Stadtregierung am Freitag mitteilte. Heute befinden sich auf dem Areal 145 Wohnungen. Die öffentliche Mitwirkung dauert vom 9. Februar bis 13. März.

Das Mädergut-Areal gehört der Stadt Bern. Auf den Parzellen des städtischen Fonds für Boden- und Wohnbaupolitik sollen ausschliesslich preisgünstige Wohnungen entstehen. Auf der Parzelle des städtischen Gfeller-Fonds ist mindestens ein Drittel der Wohnungen in Kostenmiete vorgesehen.

Geplant seien zudem verbesserte Fuss- und Velowege durch das Areal sowie eine «autoarme Überbauung», teilte der Gemeinderat weiter mit. Die Entwicklung solle vorbildlich in Bezug auf Klimaresilienz, Begrünung und Freiraumqualität sein.