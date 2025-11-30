Berner Stimmvolk bewilligt Stadtquartier Weyermannshaus West

Keystone-SDA

Beim westlichen Weyermannshaus in der Stadt Bern entstehen bald bis zu 1200 Wohnungen. Die städtischen Stimmberechtigten haben die entsprechende Überbauungsordnung an der Urne genehmigt.

2 Minuten

(Keystone-SDA) 29’628 Personen und somit 81,4 Prozent der Stimmenden nahmen die Vorlage an, 6768 waren dagegen. Die Stimmbeteiligung lag bei 46,7 Prozent, wie die Stadt Bern am Sonntag mitteilte.

Mit der Überbauungsordnung haben die Stimmberechtigten nun die planungsrechtliche Grundlage für die Verdichtung des Quartiers abgesegnet. Demnach soll mindestens ein Drittel des Wohnraums gemeinnützig gebaut oder als preisgünstigen Wohnraum erstellt werden. In einzelnen Baubereichen sind Hochhäuser mit einer Höhe bis zu 57 Metern zugelassen.

Ebenfalls vorgesehen ist Raum für Gewerbe, Büros und Gastronomie. Weiter will die Stadt das Quartier autoarm entwickeln, indem Motorfahrzeuge in Einstellhallen am Rande des Areals abgestellt werden.

Diese Pläne stiessen zuvor auch im Stadtrat grösstenteils auf auf Zustimmung, wobei die SVP den Wegfall von Industriefläche kritisierte. Die beiden grünen Parteien wollten das Geschäft zudem zurückweisen, da es verschiedene Vorgaben, etwa aus dem Klimareglement, nicht erfülle. Dieses Anliegen fand aber keine Mehrheit.

Das Areal gehört der Post Immobilien AG und der Burgergemeinde. Es liegt im sogenannten Entwicklungsschwerpunkt Ausserholligen, wo rund 40 Projekte vorgesehen sind. Im östlichen Areal etwa plant der Kanton einen Campus für die Berner Fachhochschule.