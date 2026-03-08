Berner Stimmvolk lässt Lorraine-Freibad für 22 Millionen sanieren

Keystone-SDA

Das Freibad Lorraine in der Stadt Bern kann ab Herbst 2027 saniert werden. Die Stimmberechtigten haben dem Baukredit in der Höhe von 22,3 Millionen Franken mit grosser Mehrheit zugestimmt.

1 Minute

(Keystone-SDA) 43’873 Personen waren für den Kredit, 8937 dagegen. Das entspricht einem Ja-Anteil von 83,1 Prozent. Die Stimmbeteiligung lag bei 63,9 Prozent, wie die Stadt Bern am Sonntag mitteilte.

Der umfassenden Sanierung des Flussbads steht somit nichts mehr im Weg. Die Stadt plant, das heute mit einem Damm vom Gewässer getrennte Schwimmbecken mit der Aare zu verbinden. Ausserdem sollen ein abgetrennter Kinderbereich und eine schattige Liegewiese entstehen.

Läuft alles nach Plan, starten die Bauarbeiten nach der Badesaison 2027 und nehmen rund eineinhalb Jahre in Anspruch. Das bedeutet, dass das Freibad im Sommer 2028 nicht im Betrieb ist. Ursprünglich vorgesehen war ein Baustart ab Herbst 2026. Allerdings standen die Planungsarbeiten zwischenzeitlich still, weil eine Erhöhung des Projektierungskredits nötig war.

Das 1892 erbaute Lorrainebad ist eines der ältesten Flussbäder der Schweiz. Aktuell befindet es sich laut dem Gemeinderat in einem schlechten Zustand: Jedes Jahr müssen behelfsmässige Reparaturen durchgeführt werden.