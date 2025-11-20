Berner Tierpark will Kinderzoo in tiergerechterer Form weiterführen

Keystone-SDA

Der Tierpark Bern will anstatt des bisherigen Kinderzoos einen Familienzoo realisieren. Dort sollen Begegnungen möglich sein, "die für Mensch und Tier stimmen". Die angekündigte Aufhebung des Streichelzoos erregte in Bern viele Gemüter.

(Keystone-SDA) Die SVP lancierte eine Initiative und konnte im vergangenen Februar über 5000 Unterschriften einreichen. Nun gab der Tierpark am Donnerstag bekannt, dass ein neuer Familienzoo ab 2030 den bisherigen Kinderzoo ersetzen soll. Der Familienzoo richte sein Angebot stärker auf vielfältige Begegnungen und tiergerechte Anlagen und verbinde Tierwohl, spielerisches Lernen und Naturerlebnisse.

Der Ort soll mehr naturnahe Lebensräume und Rückzugsmöglichkeiten für Tiere bieten.