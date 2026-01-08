Berner Trams und Busse stehen am Trauertag 20 Sekunden still

Die Trams und Busse von Bernmobil werden am Freitag um 14 Uhr für 20 Sekunden stillstehen. Damit wollen die Stadtberner Verkehrsbetriebe ihre Anteilnahme für die Opfer und Betroffenen der Brandkatastrophe von Crans-Montana VS ausdrücken.

(Keystone-SDA) Alle Fahrzeuge sollen an einem sicheren Ort anhalten und den Warnblinker einschalten, wie Bernmobil am Donnerstag mitteilte. Die Fahrgäste seien eingeladen, während des Stillstands der Opfer zu gedenken.

Kantonsweit beteiligen sich zahlreiche Gemeinden am nationalen Trauertag. Ab 14 Uhr läuten zudem die Kirchenglocken während fünf Minuten.

Trauermarsch im Berner Jura

Im bernjurassischen Valbirse ist ein Trauermarsch geplant. Reden sind keine vorgesehen. Im Schulhaus Malleray wird eine Botschaftsbox aufgestellt; zudem werden 40 Kerzen im Gedenken an die Opfer angezündet und 116 Rosen für die Verletzten niedergelegt.

Organisiert wird die Veranstaltung von der Primarschule Valbirse und der Sekundarschule Bas de la Vallée. Unterstützung kommt von den Schulkommissionen und vom Gemeinderat.

Thema an den Schulen

Auch an anderen Berner Schulen wird das Unglück thematisiert, wie der Kanton Bern auf Anfrage der Nachrichtenagentur Keystone-SDA mitteilte. Die Schulen sollen Raum für Anteilnahme und gemeinsame Verarbeitung bieten können.

Der Regierungsrat äusserte in einer Stellungnahme seine tiefe Betroffenheit über das Unglück. Die Berner Fahne weht seit Anfang Jahr auf dem Rathaus auf Halbmast. An der offiziellen Trauerfeier am Freitag in Martigny wird Regierungspräsident Christoph Neuhaus den Kanton Bern vertreten.

An der Schweigeminute um 14 Uhr beteiligt sich auch die bernische Kantonsverwaltung; Mitarbeitende sind eingeladen, für einen Moment innezuhalten.