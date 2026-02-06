Berner Vereine sollen höhere Steuerfreigrenzen erhalten

Keystone-SDA

Die Vereine im Kanton Bern sollen steuerlich stärker entlastet werden. Dieser Meinung ist die Finanzkommission des Grossen Rates. Das letzte Wort hat das Kantonsparlament in der Frühjahrssession, wenn die Steuergesetzrevision 2027 zum zweiten Mal beraten wird.

1 Minute

(Keystone-SDA) In der ersten Lesung hatte der Grosse Rat beschlossen, die stärkere steuerliche Entlastung von Vereinen, Stiftungen und übrigen juristischen Personen wie beispielsweise Alpgenossenschaften zu prüfen. Die Finanzkommission beantragt nun, den Anträgen zuzustimmen.

Künftig sollen Gewinne bis 25’000 Franken statt bisher 20’800 Franken steuerfrei bleiben sowie Eigenkapital bis 100’000 Franken statt bisher 80’000 Franken.

Die Mindereinnahmen für Kanton und Gemeinden beliefen sich zusammen auf schätzungsweise 100’000 Franken pro Jahr, teilte die Finanzkommission am Freitag mit. Das sei verkraftbar. Die Kommission empfiehlt dem Grossen Rat die Steuergesetzrevision einstimmig zur Annahme.