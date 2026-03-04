Berner Verwaltungsgebäude Ringhof kann saniert werden

Keystone-SDA

Der bernische Grosse Rat hat am Mittwoch einstimmig mit 152 Stimmen einen Verpflichtungskredit von 10,4 Millionen Franken für die Sanierung des kantonalen Verwaltungsgebäudes Ringhof in Bern gesprochen. Mehr zu reden als das Geld gab eine geplante öffentliche Kantine.

2 Minuten

(Keystone-SDA) Eine angedachte Produktionsküche mit öffentlicher Kantine rief die Bürgerlichen auf den Plan. Sie befürchteten, dass damit das Gastronomiegewerbe in der Gegend konkurrenziert werde. Dass die Mitarbeitenden eine Verpflegungsmöglichkeit im Ringhof selber brauchen, war nicht bestritten, etwa eine Cafeteria mit Möglichkeiten zum Kochen oder Wärmen von Essen.

Mit ein paar Mikrowellen für 500 Mitarbeitende sei es dann wohl nicht gemacht, gab der Grünen-Grossrat Beat Kohler zu bedenken. Wenn es, wie bereits heute, eine Produktionsküche brauche, dann müsse man das machen können. Der Rat solle kein «Mikromanagement» machen und die Planer erst einmal ans Werk lassen.

Es könne nicht Aufgabe des Kantons sein, ein öffentliches Restaurant zu betreiben, betonte demgegenüber SVP-Grossrat Samuel Leuenberger. Es gebe in diesem Stadtgebiet Berns ein gutes Gastronomieangebot. Der Rat nahm zwei entsprechende Anträge von Bürgerlicher Seite gegen eine öffentliche Produktionsküche und gegen Wettbewerbsverzerrung an.

Ebenfalls soll die Regierung prüfen, ob das als erhaltenswert eingestufte Gebäude nicht aus seinem denkmalschützerischen Status entlassen werden könnte. Dann wäre zum Beispiel eine weniger aufwändige Aussendämmung des Gebäudes möglich.

Im Ringhof aus den 1950-er Jahren ist aktuell die Berner Kantonspolizei untergebracht. Sie zieht bekanntlich 2028 nach Niederwangen. Der als erhaltenswert eingestufte Ringhof soll saniert und dann von der kantonalen Bildungs- und Kulturdirektion genutzt werden.